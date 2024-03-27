В России начали процедуру признания Аллы Пугачёвой иноагентом.

Как передает #, об этом объявил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Бородин уточнил, что уже получил ответ от генеральной прокуратуры на свое обращение и началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.

Отметим, Алла Пугачева не поддержала войну России в Украине. Она переехала с семьей в Израиль. Муж Пугачевой, известный шоумен Максим Галкин, также признан Министерством юстиции России иностранным агентом за то, что выступил против войны с Украиной.