Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом». Соответствующий документ опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает «РИА Новости».

«Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин у себя в телеграм-канале. Ранее он уже обращался в различные инстанции с требованиями проверить российских артистов на предмет административных и уголовных нарушений. Так, Бородин просил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

После начала войны в Украине Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми и переехала в Израиль. При этом она несколько раз приезжала в Россию за последние два года. В 2022 году певица вступилась за своего супруга, которого 16 сентября Минюст признал «иноагентом». Юморист неоднократно высказывался против войны и жертвовал часть своих гонораров украинским беженцам. «Солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева.

За последние три года число иноагентов выросло в 3,5 раза, до 579 физических и юридических лиц, СМИ и некоммерческих организаций, подсчитал проект «Контур.Фокус». Число физлиц-иноагентов за это время увеличилось с пяти до 409. (moscowtimes.ru)