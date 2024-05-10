Власти Израиля считают израильтянами певицу Аллу Пугачёву и других российских артистов, которые прошли процедуру репатриации. Об этом в интервью ТАСС сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.

По словам дипломата, большинство россиян, переехавших в Израиль подобно Пугачёвой, не испытывают проблем и удачно интегрировались в стране. «Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — сказала Гальперин.

Посол выразила сожаление, что не встречалась с Пугачевой лично, но отметила, что помнит её песни.

Гальперин также отметила, что, по последним данным, скачков в статистике заявлений россиян на репатриацию в Израиль нет.

Алла Пугачёва после начала войны России против Украины выразила антивоенную позицию и вместе с супругом актёром Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль.

Еврейское агентство «Сохнут» сообщало, что в 2022 году в Израиль переехали около 70 тысяч человек, из них больше половины россиян. В 2021 году репатриантов было почти в два с половиной раза меньше. (svoboda.org)