Певицу Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обращение к главам Следственного комитета России и Министерства внутренних дел поступило от общественников из организации «Зов народа».

Активисты требуют привлечь певицу по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее высказывания, в которых она «обвиняла россиян в холопстве и рабстве». Максимальное наказание в этом случае предусматривает штраф в размере 10 000 рублей.

Общественники также напомнили о признаниях Пугачевой в солидарности с ее мужем, артистом Максимом Галкиным, которого российские власти объявили «иностранным агентом». «Зов народа» утверждает, что тот якобы финансирует украинскую армию — активисты сделали этот вывод на основании того, что его выступление в турецкой Анталье летом 2023 года организовали украинские менеджеры. Движение направило обращение директору ФСБ России Александру Бортникову. Артиста потребовали проверить на предмет финансирования ВСУ и признать спонсором терроризма, если это подтвердится.

Певица, переехавшая в Израиль после начала российского вторжения в Украину, прибыла в Москву 2 ноября. Причины ее визита не раскрываются, и на вопрос о планах нахождения в столице помощница Пугачевой ответила, что «это неизвестно». На следующий день, 3 ноября, Пугачева отправилась в Санкт-Петербург. Канал SHOT сообщал, что она может посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым. В сентябре 2022-го она приезжала в Россию на церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, а в мае 2023 года — на похороны модельера Валентина Юдашкина. Тогда на Троекуровском кладбище ее поприветствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя нынешний визит Пугачевой в страну, Песков подчеркнул, что российские граждане могут свободно покидать страну и возвращаться в нее — вне зависимости от того, есть ли у них родственники-«иноагенты».

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. Так происходит во всех странах мира», — сказал представитель Кремля. (moscowtimes.ru)