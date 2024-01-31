Доносы среди российского общества приняли будний характер. «Стукачество», исток которого ведется с 30-ых годов прошлого века, возродился во всей свой красе в XXI веке. Именно 30-ые годы прошлого века на корню истребили весь цвет советской интеллигенции. Не буду говорить о представителях других республик, но в Азербайджане жертвой доносов стали такие гении, как Микаил Мушвиг, Мирза Джалил и другие.

Но речь не об этом. Сталинизм сегодня царствует в России. Правда, под другим именем. И это имя известно всем. Как Дед Мороз, который каждый год являет свой лик взрослым и детишкам. И, вдруг, появляется сказочный герой с такой обнадеживающей фамилией – Борис Надеждин. Будучи гражданином РФ Надеждин выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

Цепные псы Кремля не только стали гавкать, но и написали донос в стиле сталинских времен. Так, российский активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой объявить «иностранным агентом» политика Бориса Надеждина, собравшегося выдвинуться на пост президента России.

И это еще не все. Бородин был недоволен тем, что позиция Надеждина входит в разрез с политикой Путина и проводимой им политикой, включая участие в войне в Украине.

«То есть, кандидат в президенты РФ намерен навязывать россиянам то, от чего РФ так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ», — заявил Бородин.

Кроме того, он отметил поддержку Надеждина оппозиционными политиками, активистами, журналистами и сторонниками Алексея Навального, считая, что через кандидатуру Надеждина «либералы» продвигают «западную» повестку в России.

Бородин также упомянул слухи о том, что основным спонсором Надеждина выступает Михаил Ходорковский, и потребовал признать политика «иноагентом», если у него будет найдено зарубежное финансирование.

Тем временем, в пресс-службе Бориса Надеждина отреагировали на попытку проверки его на «иноагентство».

«Наш штаб не получает и никогда не получал финансовую или организационную помощь из-за рубежа или от других иноагентов. Как давление это не рассматриваем. Делать заявление после каждой инициативы городских сумасшедших не считаем нужным. Работаем дальше», — отметили в пресс-службе Надеждина.

Небольшое резюме: сегодня в России наблюдаются интересные процессы. Путин, который вверг свою страну в войну с Украиной, в настоящее время пребывает в состоянии ужа, который извивается на сковороде. Но ни один диктатор не покинет свое кресло добровольно. Однако, ему нужна поддержка толпы. А еще больше попытаться свести с гонки своего конкурента. То есть, Надеждина.

То обстоятельство, что Надеждин продолжает зарабатывать рейтинг, очень сильно раздражает Путина. Неудачи на украинском фронте, потеря рейтинга в России. Получается, что «гениальная» политика Путина завела его в тупик. А как подпитать рейтинг государя России? Провал по всем направлениям: Украина, Южный Кавказ и так далее. Донос его спасет.

Но «император всея Руси» не может смириться с тем, что его поезд ушел. А потому, в качестве «топлива», которое поведет его вперед в светлое будущее, Кремль выбрал апробированный метод: сталинский. Есть донос, и нет конкурента.

Но вот в чем вопрос: как быть с россиянами, большинство которых разочарованы в «мудрой политике» Путина?

И доносами проблему не решить…