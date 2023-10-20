Дипломат и бывший заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе признан иноагентом.

Как передает #, об этом сообщается на сайте Минюста России.

По данным ведомства, Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.

Также он регулярно выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.