Арестован бывший заместитель руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднан Ахмедзаде.

Как передает Vesti.az, Сабаильский районный суд избрал в отношении Аднана Ахмедзаде меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По уголовному делу, расследуемому СГБ, Аднан Ахмедзаде обвиняется в подрыве экономической безопасности и в присвоении в особо крупном размере.

Ему предъявлены обвинения в грубом нарушении законов страны, а именно — в смешивании нефти марки «Azeri Light» с другими сырыми нефтепродуктами.

Ранее в СМИ отмечалось, что в июле было сообщено об обнаружении в нескольких партиях экспортируемой нефти хлоридов — вредного вещества. Это привело к приостановке экспорта нефти из порта Джейхан на некоторое время, согласно утверждениям.

Однако компания BP-Azerbaijan, оператор трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан, опровергла, что эта нефть поступала из Азербайджана. Они заявили, что хлориды были обнаружены в некоторых резервуарах порта в Джейхане, нефть была переработана, и экспорт продолжился через другие резервуары.

После этих событий в румынских СМИ появились сообщения, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах о том, что вредное вещество намеренно добавили к азербайджанской нефти со стороны России.