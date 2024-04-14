По меньшей мере один человек погиб, 13 получили ранения после того, как грузовик с полуприцепом врезался в офис департамента общественности безопасности Техаса (TxDPS) в Бренеме, сообщает NBC News.

По информации местных властей, за рулем 18-колесного транспортного средства находился 42-летний Кленард Паркер. В четверг днем ему было отказано в получении коммерческих водительских прав (CDL), которые необходимы для управления крупногабаритной машиной, передает rtvi.us.

Сержант полиции Джастин Руиз на пресс-конференции рассказал, что мужчина посетил офис DPS в Бренеме, где сотрудники уведомили об отказе продлить его CDL.

В момент аварии в пятницу Паркер убегал от преследовавших его правоохранителей. Вероятно, расстроившись из-за отказа, он предумышленно въехал в зону ожидания получения водительских прав.

Мэр Бренема Этвуд Кенджура заявил, что водитель пытался сдать назад и вновь протаранить здание, но его успели остановить сотрудники службы экстренного реагирования.

«Если бы он во второй раз немного повернул влево, произошло бы обрушение этого здания, что привело бы к гораздо большему количеству травм и возможной смерти», — цитирует Кенджуру CNN.

Личность погибшего не раскрывается, при этом, по словам сенатора Лоис Колкхорст, три человека были тяжело ранены. В общей сложности пострадали не менее 13 человек, некоторые были госпитализированы.

Колкхорст назвала произошедшее «преднамеренным, отвратительным актом».

В свою очередь губернатор Техаса Грегг Эбботт поблагодарил службы экстренного реагирования «за их быстрый ответ». Он пообещал привлечь «этого отвратительного преступника» к ответственности.

В TxDPS позже сообщили, что подозреваемый арестован, дальнейшей угрозы общественному порядку нет.