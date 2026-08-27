Мужчина за рулем легковой машины преднамеренно въехал в толпу людей в городе Кан на севере Франции в среду вечером, в результате два человека погибли и девять пострадали, сообщают в четверг французские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Все пострадавшие — мужского пола. Семеро из них находятся в критическом состоянии. По информации полиции, большинство пациентов — выходцы из Афганистана, Египта, Бангладеш.

В сообщениях СМИ указывается, что за рулем автомобиля находился 26-летний мужчина — выходец из России. В материалах французской прессы он фигурирует как Ибрагим И.

Водитель сбил людей возле автобусной остановки рядом с вокзалом Кана. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако позднее полиция задержала его в коммуне Уистреам, которая находится приблизительно в 18 км к северо-востоку от Кана.

Согласно заявлениям полиции, причиной инцидента, скорее всего, стали разногласия между водителем и пешеходами: предполагается, что выходец из России сначала подрался с группой людей, а затем, через несколько часов, вернулся к месту происшествия на машине и врезался в своих обидчиков.

На данный момент у следователей нет оснований считать произошедшее терактом. При этом СМИ отмечают, что расследование еще находится на раннем этапе, и в дальнейшем оценка произошедшего может измениться.