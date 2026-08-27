Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило провокацию у гостевого дома посольства страны в России и призвало российские ведомства всесторонне расследовать инцидент.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

По данным ведомства, днем 27 августа неизвестные разместили перед гостевым домом посольства Азербайджана в России изображения провокационного характера.

«Решительно осуждаем размещение неизвестными лицами изображений провокационного характера. Не исключаем, что произошедшее направлено на искусственное нагнетание напряженности в азербайджано-российских отношениях и является частью проводимой в последнее время рядом российских медиаресурсов предвзятой кампании против Азербайджана», — говорится в заявлении.

Азербайджанская сторона призвала соответствующие структуры России дать необходимую правовую оценку провокационным действиям, обеспечить всестороннее расследование инцидента и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

«Баку ожидает, что российская сторона в полном объеме выполнит свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнули в министерстве.

Речь идет об обеспечении надлежащей безопасности посольства Азербайджана и его сотрудников, а также предотвращении любых провокационных действий, способных помешать нормальной работе дипломатического представительства.