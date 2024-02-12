12 февраля в результате очередной военной провокации Вооруженных сил Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в информации Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в обстановке стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия явно противоречат заявленным Арменией мирным месседжам.

В то же время, тот факт, что подобная провокация произошла именно с территории, где проводит наблюдение миссия Европейского союза в Армении, вызывает серьезные вопросы относительно целей и намерений этой миссии.

Военно-политическое руководство Армении несет ответственность за подобные провокации против Азербайджана.

Напомним, что ВС Армении сегодня обстреляли позиции азербайджанской армии на зангиланском направлении. В результате инцидента военнослужащий воинской части N Государственной пограничной службы, рядовой Халилзаде Пярвиз Агакиши оглу был ранен выстрелом из огнестрельного оружия с вражеской стороны.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство с намерением возбуждения национальной, расовой, религиозной вражды или розни) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, незамедлительно проведены необходимые следственные меры.