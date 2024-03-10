Это был пример того, сколь крепка традиция беззастенчивой лжи со стороны персонажей, отвечающих за армянскую внешнюю политику. Мы прекрасно помним каждого из них. И действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян ничем не отличается от всех своих предшественников, которые формировали совершенно ошибочные надежды у граждан своей страны. Они своими словами и действиями давали им лживую надежду на то, что оккупация 20% территории Азербайджана будет длиться вечно.

Да, ровно также лгали гражданам Армении и бывшие руководители ее оборонного ведомства, а также бывшие президенты этой страны. Собственно, и действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже им врал. Он ведь обещал признать мифический «арцах» и добиться его международного признания. Он ведь орал фальцетом, что «Карабах — это Армения и точка». Чем все это закончилось — всем известно.

Казалось бы, официальный Ереван раз и навсегда должен сделать для себя выводы и более никогда не озвучивать провокационных заявлений, которые бы могли спровоцировать срыв мирных переговоров, альтернативой которым может стать новая война. Но мы уже услышали новые провокационные речи Никола Пашиняна, сказанные в интервью телеканалу France 24 в Париже.

«Нападение Азербайджана на Армению весьма вероятно», — заявил тогда Пашинян. Причем, это свое провокационное и лживое заявление он сделал сразу после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, организованной канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Понятно было, что заявление это было сделано с целью обесценивания посреднических усилий канцлера ФРГ по прямому указанию президента Франции Эммануэля Макрона.

По той же причине провокационная речь прозвучала ныне и из уст Арарата Мирзояна в интервью турецкому телеканалу «TRT World» на полях Дипломатического форума в Анталье. Глава МИД Армении заявил, что у него «есть подозрения, что Азербайджан планирует продолжить свои посягательства в отношении территории Армении».

Сразу замечу, что рассуждения в формате «у нас есть подозрения» звучат манипулятивно и далеки от норм дипломатии. Мало-ли кому и что в МИД Азербайджана может показаться. К примеру, может же кто-то счесть, что Арарат Мирзоян является бородатой женщиной, армянским аналогом Кончиты Вурст, что победила на одном из евросонгов? Может. Но озвучивал ли кто-то такое предположение публично? Нет. Потому, что говорить нужно фактами, а не предположениями.

В этой связи замечу, что фактом является недавнее заявление начальника Генерального штаба ВС Армении Эдварда Асряна. Он, по-солдафонски четко заявил: «Скоплений азербайджанских войск в Сюнике нет». Сюником он называет Зангезур. Но, мы уже не раз слышали, как в Армении на свой лад именуют исторические азербайджанские земли. В любом случае, Асрян тогда сделал заявление, которое напрочь опровергает лживый тезис о планах Азербайджана по «нападению» на Армению.

Более того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял о том, что у нашей страны нет планов снова воевать с Арменией. Но, то Пашинян, то Мирзоян, то иной иных представитель официального Еревана демонстрируют неспособность и нежелание адекватно реагировать на звучащие из Баку заявления. Вот и сейчас, глава МИД Армении, вроде бы рассуждая о перспективах подписания мирного договора между нашими странами, сделал поистине провокационное, ведущие вовсе не к миру, заявление.

«Действительно, мы обсуждаем с Азербайджаном не прекращение огня, а процесс достижения мира», — утверждает Мирзоян. После чего из его же уст доносятся «подозрения», которые иначе. как провоцированием срыва мирных переговоров и назвать сложно. И в этой связи уместно будет привести сообщение армянских СМИ о том, что 7 марта Никол Пашинян провел четырехчасовую закрытую встречу с депутатами фракции «Гражданский договор» в парламенте. Встреча прошла в широком формате и в ней принимал участие и Арарат Мирзоян.

По данным армянских СМИ, он шокировал непонятным поведением. Вначале в своем выступлении он занял позицию, согласно которой зависимость Армении от России настолько велика, что предпринимать резкие антироссийские шаги для Армении действительно рискованно. Однако, когда часть депутатов согласилась с такой позицией, Мирзоян вдруг заявил, что его неправильно поняли, что, несмотря на эти риски, Армения должна пойти на этот шаг.

Данное сообщение армянских СМИ доказывает, насколько легко и быстро глава МИД Армении может отказываться от сказанных им же слов. Откажется ли он от сказанного в интервью турецкому телеканалу «TRT World»? Вряд ли. Но вот то, что между словами руководства Армении о ее готовности к миру с Азербайджаном и практическими шагами этой страны в данном направлении есть огромная пропасть — это неоспоримый факт. Впрочем, ровно также себя вели и предшественники Мирзояна на посту руководителей армянского внешнеполитического ведомства. Итог их провокационной деятельности общеизвестен.