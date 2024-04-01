Было бы понятно, если бы в конечном итоге появилось сообщение о том, что все сказанное главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Буэнос- Айресе, в интервью TN является результатом празднования им «Дня дурака». Ведь видели мы сегодня, как в армянских СМИ появились фейковые сообщения, которые пришлось опровергать, что называется, на самом высоком уровне.

«Некоторые средства массовой информации распространяют фейковые новости: от отставки премьер-министра до досрочных выборов, как первоапрельскую шутку, чтобы ввести общественность в заблуждение», -написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян. Так что, будь объявлено, что и Арарат Мирзоян переборщил с тиражированием сообщений, уместных исключительно в «День дурака», мы бы не удивились. Но в том-то и дело, что опровержения умозаключений главы МИД не последовало.

А тем временем, наговорил он нелепого, провокационного, неуместного с три короба. Так, на вопрос можно ли сказать, что Армения разворачивается на Запад, Мирзоян заверил, что РА демократическая страна и хочет укреплять демократические институты. Скажем так — спорное утверждение. Слишком уж часто из Армении приходят сообщения о жестоком преследовании инакомыслия. Оппоненты действующей власти открыто называют Никола Пашиняна диктатором, указывая на то, что целый ряд оппозиционеров находится за решеткой.

«Мы видим, что, например, США и Европейский Союз (ЕС) являются основными партнерами. Мы также увидели, что ЕС готов направить гражданскую миссию, и ситуация на границе значительно улучшилась, их присутствие во многом способствует миру в регионе, и в Армении, в частности», — отметил Мирзоян. По его словам, Россия в 2020 году направила гарантов мира для наблюдения за безопасностью в Нагорном Карабахе, «однако на границе Армении было много нападений».

Это была примитивная ложь, по сути фейковая новость. Правда же состоит в том, что после того, как коллективный Запад ввел против России экономические санкции, в 2022 году экспорт Армении в Россию утроился, а с января по август 2023 года — удвоился. В итоге, торговля с Россией составила более 35 процентов внешней торговли Армении в то время, как доля всего Евросоюза, включая Францию, опустилась до 13 процентов. Вот вам и реальность в вопросе того, кто до сих пор является основным партнером Армении.

Что до гражданской миссии ЕС, то она обслуживает не истину, а свои планы. И в рамках поставленной задачи, эта миссия умудрилась « не увидеть» концентрации живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении, о котором заявило вчера Министерство обороны Азербайджана. Есть множество фото и видео доказательством правоты утверждений нашего оборонного ведомства, но в EUMA предпочитают врать.

И вовсе неудивительно, что Арарат Мирзоян нахваливает эту миссию. При этом, он снова извращает название Карабахского экономического региона Азербайджана, явно осознанно совершая эту словесную провокацию. Он пускается и в дешевую манипуляцию. Совершенно очевидно, что есть большая разница между российскими миротворцами, что выполняли свою работу на всей миром признанной территории Азербайджана и миссией EUMA, что расположена на территории Армении.

Суть разницы глава МИД Армении понимает, но часть его работы состоит в тиражировании манипулятивных и лживых утверждений. Правда, сказал Арарат Мирзоян и правду. Так, в ответ на вопрос, планирует ли Армения сблизиться с НАТО, он изрек: «Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении».

Что и требовалось доказать. Все эти игры с «замораживанием» участия Армении в ОДКБ — это примитивный маневр официального Еревана, рассчитанный на то, что в России согласятся на определенные шаги навстречу официальному Еревану. Ни о каком полном выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС и речи быть не может. Как и о реальном «повороте Армении на Запад». Имитировать такие стремления официальный Ереван будет до посинения, но до реальных шагов дело не дойдет.

Потому, что есть фактор российской военной базы в Гюмри и все еще имеющейся тотальной экономической, финансовой , энергетической и иной зависимости Армении от России. Плюс, официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Петер Стано сделал на прошлой неделе очень интересное заявление. По его словам, неправда, что встреча ЕС-США-Армения будет посвящена «гарантиям безопасности».

«Она не будет касаться других вопросов, кроме отношений ЕС-США-Армения», — сказал Стано. Он добавил, что основной акцент будет сделан на стабильности экономики Армении и двустороннем сотрудничестве. А это заявление, назовем вещи своими именами, является крестом на надеждах официального Еревана. Что до членства в НАТО, то дело вовсе не в том, что Армения туда не хочет. И не в том, что она туда не может, оставаясь членом ОДКБ и имея на своей территории российские военные базы.

Дело в том, что и в НАТО не хотят видеть Армению. Достаточно вспомнить о том, сколь длинный путь по дороге к членству в НАТО уже прошли Украина и Грузия, но пока нет гарантий вступления их в Альянс. С Арменией же, ясное дело, все будет еще сложнее и дольше. Особенно с учетом того, что Турция всегда может наложить вето на этот вопрос. Все это, конечно же, знает Арарат Мирзоян. Но он пытается лавировать, играть словами, надувать щеки. Получается это у него смешно, не более того.