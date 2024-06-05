Москва подтверждает готовность оказать поддержку примирению Еревана и Баку. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Как отметил замминистра, российская сторона позитивно оценивает прошедшую 10-11 мая в Казахстане встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по выработке мирного договора.

«Ее проведение дало сторонам возможность продвинуться на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе. Сделан еще один важный шаг в этом направлении, – подчеркнул Галузин. – Москва уже дважды – в мае и июле 2023 года – принимала у себя раунды мирных переговоров между Баку и Ереваном. Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона».

Дипломат также дал высокую оценку роли Астаны, предоставившей площадку для армяно-азербайджанских контактов. «Важно, что такие встречи идут в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, предусматривающих, помимо заключения мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, делимитацию совместной границы, развитие контактов по линии гражданских обществ», – добавил Галузин