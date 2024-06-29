Пашинян призвал народ Армении к простой и спокойной жизни вместо протестов. Граждане Армении больше не стремятся к борьбе и страданиям, а хотят лишь просто жить, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 23 июня, выступая на собрании правящей партии «Гражданский договор».

Глава правительства подчеркнул, что армянский народ отклоняет идею постоянной борьбы в пользу стремления к спокойной и стабильной жизни.

«Реализация этой идеологии сталкивается с серьезнейшими вызовами. Есть большие страны, крупные международные игроки, которые говорят: «Погоди. Как это ты хочешь жить? Ты забыл, кто ты? Ты предаешь свою самобытность? Ты же страдающий народ, ты должен страдать, скитальничать, подвергаться резне, и, пройдя через все это, просить меня о спасении, и я должен спасти тебя, чтобы ты продолжил свой цикл», — отметил Пашинян.

Он также поднял вопрос о необходимости преодоления внешних и внутренних вызовов для реализации идеологии мирной жизни.

Пашинян указал на недавние протестные движения в стране, которые, по его мнению, потерпели неудачу, так как люди предпочли реалистичную перспективу будущего страны, где доминирует стремление к благополучной жизни без постоянных испытаний.

Меж тем лидер этих самых протестов, архиепископ Баграт Галстанян 23 июня объявил перед журналистами об изменении тактики действий. Новую тактику должно выработать движение «Тавуш во имя родины», не ограничиваясь уличными акциями, заявил он.

«На данный момент у нас есть проблема перегруппировки, выходы на улицы не могут быть самоцелью во всех отношениях. 12 июня показало, что наш метод действий, тактика должны быть другими, мы сейчас занимаемся этим», — заявил архиепископ.

По его словам, участники протеста должны действовать так, чтобы диктовать повестку дня как снаружи, так и внутри системы власти. Он также призвал народ Армении к более активному участию во всем этом.

Напомним, с начала мая движение «Тавуш во имя родины», возглавляемое Галстаняном, проводит в Армении акции протеста с требованием отставки правительства республики. 12 июня у здания парламента Армении произошли столкновения протестующих с полицией. Полицейские применили светошумовые гранаты. В результате пострадал 101 человек, включая 18 полицейских. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту организации массовых беспорядков.

Итак, что же дальше? Премьер Пашинян призывает народ к тихой, спокойной жизни и отзывается о недавних протестах как о деле минувшем и потерпевшем неудачу. И в этот же день его противник Галстанян заявляет, что его протестное движение вовсе не считает себя сдувшимся, а напротив, планирует некое изменение тактики, которое не ограничится одними уличными акциями, — дескать, люди Баграта попытаются влезть в систему власти и там диктовать свою повестку. Каким же видится реальное положение дел? Есть ли признаки того, что Галстаняну удастся предпринять еще какие-то действия, которые будут способны расшатать действующую власть или даже привести к ее смене?

На эти вопросы # ответили известные эксперты региона.

Президент Ассоциации политологов Армении, доктор политических наук Амаяк Ованнисян:

— Непосредственным поводом для обострения внутриполитической ситуации в Армении стала так называемая «пилотная» демаркация участка армяно-азербайджанской границы в Тавушской области, которая вызвала волну недовольства не только со стороны местного населения, но и в стране в целом. Ведь изначально предполагалось, что будет применён комплексный сбалансированный подход, в результате которого сначала будет делимитирована вся граница, будут согласованы все вопросы — кто и что должен вернуть — и лишь после этого стороны приступят к демаркации границы уже не на бумаге, а непосредственно на земле. Попытки премьер-министра Никола Пашиняна убедить общественность в том, что, как он изволил выразиться, «пилотная» демаркация отрезка границы в Тавушской области вовсе не означает намерений Баку избирательно решать вопросы демаркации границ, осуществляя её только на тех участках границы, где азербайджанская сторона может иметь территориальные приобретения, не увенчалась успехом. И вот тут-то — в обстановке растущего общественного возмущения — на общенацинальную политическую арену вышел новый экзотический персонаж — глава Тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Баграт, сначала выступивший как поборник интересов теряющих дома и сельскохозяйственные земли несчастных крестьян, а затем, ни много ни мало, потребовавший немедленной отставки Никола Пашиняна. И надо признать, что в стране, которая переживает гуманитарную катастрофу в связи с наплывом 120 тысяч беженцев, недовольных и озлобленных на Пашиняна за то, что, как они утверждают, он их предал, такой призыв не мог не срезонировать и не привести к общественному взрыву.

Сила и энергия этого общественного взрыва могли бы стать для администрации нынешнего премьера роковыми, если бы не косвенная поддержка Никола Пашиняна со стороны третьего президента РА Сержа Саргсяна, который в последний момент буквально поставил на вид свои связи с Багратом Галстаняном, вызвав последнего к себе и проведя с ним собеседование. После этого неявное стало явным, всем стало ясно, что ставший политиком архиепископ Баграт — очередной проект многоопытного кукловода, бывшего суперминистра нацбезопасности Сержа Саргсяна. Стало ясно также, что Серж Саргсян вовсе не намерен отпускать пустившегося с его подачи «во все тяжкие» политических интриг архиепископа в свободное плавание, но намерен и дальше его использовать. Именно поэтому в кульминационный момент митинговой активности надо было вызвать Галстаняна к себе и публично заявить: «Это моя добыча!». Но тем самым у армянского общества раскрылись глаза, и все поняли: подозрения о том, что Галустанян управляется «бывшими», вполне обоснованы. Именно это и стало причиной резкого спада митинговой активности и интереса к личности Баграта Галстаняна.

Что касается вопроса о том, может ли в ближайшее время действующий премьер Никол Пашинян вновь столкнуться с подобными событиям 12 июня вызовами, это будет зависеть от политики официального Баку. Если политика Баку будет преследовать цель дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении путём выдвижения неприемлемых и унизительных для армянского народа требований, то этим, несомненно, »бывшие» воспользуются как поводом для новых атак против Никола Пашиняна и в конечном итоге изменения миролюбивого политического курса нынешней администрации или даже её свержения. Не надо забывать, что ядром этих бывших является дашнакская партия. Если в Баку желают возвращения дашнаков, Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна к власти, то могут и дальше давить своими неуёмными требованиями на Никола Пашиняна и его, увы, неопытную каманду. В один момент действительно миролюбивого Никола свалят, и что тогда? И кому это нужно? Все усилия по выстраиванию мирного будущего канут в тартарары. Этого мы хотим? Нет, нет и ещё раз нет…

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Дело в том, что Никол Пашинян, конечно, в значительной степени утратил поддержку со стороны армянского общества. Но это общество не видит альтернативы ему ни в лице прошлых властителей Кочаряна и Саргсяна, ни в том очень неопределенном, аморфном будущем, которое пытается нарисовать Галстанян.

Поэтому, я думаю, апатия будет нарастать. Галстаняну народ в эту жару на улицы не вытащить, он это понимает. Ну, будут пытаться накапливать какие-то силы и ожидать ошибок власти, которые можно будет использовать в своих целях.

Армяне разочарованы в настоящем, которое олицетворяет Никол Пашинян, но не верят прошлому в лице Кочаряна-Саргсяна, и нисколько у них не прибавилось доверия в отношении обещаемого будущего, которое в общем заключается только в том, чтобы спихнуть с премьерского кресла Пашиняна. Это будущее в лице попа-расстриги им тоже не представляется привлекательным.

Вот дадут безвиз Армении, и я думаю, что полмиллиона людей быстренько пойдет искать это будущее в Европе.