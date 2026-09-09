«В рамках уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете по фактам дачи и получения взятки, задержаны 8 человек, в том числе глава общины Мегри и руководитель Сюникского областного подразделения Экопатрульной службы», — говорится в сообщении.

Как сообщает газета Грапарак со ссылкой на источники, одной из причин задержания Андреасяна является распространённая в интернете аудиозапись, в которой глава общины Мегри допускает оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.Одновременно, по информации газеты, в центре внимания правоохранителей находится также обстоятельство, связанное с возможным присвоением дизельного топлива.

«По данным источников, в центре внимания правоохранительных органов оказался крупный случай присвоения дизельного топлива, ввезённого контрабандным путём, который, предположительно, связан с окружением главы общины».