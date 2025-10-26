В отношении ранее арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна возбуждено новое уголовное дело за публичный призыв к отказу от суверенитета Армении.

Об этом сообщила команда его адвокатов.

Правоохранительные органы два дня рассматривали вопрос о возбуждении дела. 25 октября было принято решение о новом уголовном преследовании по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Поводом стали заявления Гукасяна во дворе Антикоррупционного суда о намерении формировать союз с другими странами, которые квалифицированы как призыв к отказу от суверенитета.

Адвокаты мэра считают, что обвинение не связано с этой статьёй и носит политический характер. Под заявлением подписались Заруи Постанджян, Арамаис Айрапетян и Арнольд Варданян.

Отметим, что 20 октября сотрудники силовых структур провели обыски в здании мэрии Гюмри. В результате мэр Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по подозрению в получении взятки.