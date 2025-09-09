В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность по поводу сегодняшнего удара по Катару.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Глубоко обеспокоены сегодняшним нападением на Катар, которое может привести к дальнейшему обострению региональной напряженности.

Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Катара, и призываем отдать приоритет дипломатическим усилиям в целях сохранения стабильности в регионе», — указали в азербайджанском МИД.

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли «пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения», а также один сотрудник сил безопасности Катара.