Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич в совместном заявлении выразили обеспокоенность относительно условий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Если не принять никаких мер, существует риск срыва этой деятельности. Мы еще раз призываем все стороны, участвующие в конфликте, выполнить свои международно-правовые обязательства: защитить гражданское население, предоставить ему доступ к основным услугам, обеспечить безопасную среду для гуманитарных операций и беспрепятственный гуманитарный доступ», — говорится в заявлении, опубликованном в ночь на понедельник.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, кризис в секторе Газа достиг очередной опасной точки.

«Доставка какой-либо значимой гуманитарной помощи внутрь Газы стала практически невозможной, а сама структура гражданского общества разваливается. Голодающее гражданское население прибегает к отчаянным мерам, чтобы получить доступ к поступающей ограниченной помощи», — подчеркивается в документе.

Боррель и Ленарчич отметили, что в связи с продолжающимися военными действиями и коллапсом правопорядка в Газе гуманитарные партнеры ЕС «вынуждены действовать в неприемлемо опасной обстановке». Представители Евросоюза указали на то, что объявление о временных «тактических паузах» для доставки гуманитарной помощи не привело к улучшению условий безопасности для гуманитарных организаций на местах.

Глава европейской дипломатии и еврокомиссар подчеркнули, что бесполезно отправлять помощь без доступа в сектор Газа.