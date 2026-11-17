Часть трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа может быть открытой для журналистов. Это допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что окончательное решение за Китаем как хозяином саммита.

«Мы надеемся, что да, пока это предусматривается», — ответил он на вопрос, будут ли вступительные слова лидеров открыты для журналистов.

«Но, разумеется, мы здесь все находимся в гостях у наших китайских друзей, и они являются организаторами этой встречи», — добавил Песков.