Делегации США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Малайзии смогли выработать основу по урегулированию торговых разногласий для обсуждения американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на личной встрече на следующей неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.»Мы только закончили двухдневные переговоры и подготовили основу для обсуждения двумя лидерами в [Южной] Корее в четверг», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Глава американского Минфина добавил, стороны смогли согласовать вопросы закупок Пекином американской сельскохозяйственной продукции, в частности яиц и соевых бобов, а также отсрочку для США в вопросе экспортного контроля КНР поставок редкоземельных металлов.

Бессент также указал, что итоговые договоренности будут согласованы на встрече Трампа и Си Цзиньпина. «Мы с моим коллегой, вице-премьером (Госсовета КНР Хэ Лифэном — прим. ТАСС) заложили основу, окончательные условия будут обсуждаться двумя лидерами», — отметил он.