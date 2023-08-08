Китайская экономика замедляется, ресурс дешевой рабочей силы, сделавшей КНР «мировой фабрикой», почти исчерпан, а транснациональные компании переводят бизнес в другие страны, чтобы снизить риски, проявившиеся во время ковидных локдаунов и усиления геополитической напряженности. На этом фоне Компартия Китая (КПК) на полную мощность включает идеологическую машину, заставляя сотрудников государственных и многих частных компаний изучать «Идеи Си Цзиньпина».

Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» – основополагающий документ современного Китая. В нем излагаются мысли по всем направлениям жизнедеятельности страны, высказанные председателем КНР, который возглавил страну в 2012 г. и в нарушение полувековой традиции продолжил руководить ею после 10 лет правления.

Изучением работ Си Цзиньпина занимались и раньше, тем более что «Мысли» были зафиксированы в конституции еще в 2018 г., названы основополагающей доктриной, а в 2021 г. Министерство образования объявило об их включении в учебную программу – с начальной школы до университета. Но теперь сотрудников компаний – от энергетических до финансовых – обязуют изучать соображения национального лидера, призванные «утвердить марксистскую веру» и воспитать патриотизм, в рабочее время, пишет Bloomberg.