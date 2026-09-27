Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом, обсудив его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и договорившись и далее сотрудничать, в том числе по политике в отношении Китая. В Токио опасаются сближения Вашингтона с Пекином на фоне резкого обострения в японо-китайских отношениях после высказываний Такаити о Тайване.

«Президент Трамп подробно рассказал мне о переговорах с [лидером Китая]. После этого мы обменялись мнениями по различным вопросам, касающимся Китая, включая экономическую безопасность и другие аспекты безопасности, и подтвердили сотрудничество между Японией и Соединенными Штатами», — сказала премьер. Разговор продолжался 20 минут.

Японская сторона испытывала опасения, что Трамп на переговорах с Си Цзиньпином может проигнорировать интересы Токио на фоне резкого ухудшения отношений Японии и Китая, и организовала переговоры Такаити с американским президентом накануне китайско-американского саммита. Разговор Такаити и Трампа стал вторым за последнее время.

Премьер-министр Японии заявила в парламенте в ноябре 2025 года, что ее правительство не исключает применения силы в случае военного кризиса у Тайваня. КНР расценивает слова японского руководителя как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела. Пекин потребовал от Такаити дезавуировать ее заявление, ввел экономические санкции против Японии и ограничил контакты с этой страной на различных уровнях.