27 сентября в Азербайджане отмечают День памяти в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, ко всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

Как и в предыдущие годы, в День памяти шехиды будут с глубоким почтением поминаться в действующих в Азербайджане храмах — мечетях, церквях, синагогах, будут произнесены молитвы за упокой их душ.

В 12:00 по всей территории Азербайджана светлая память шехидов будет почтена минутой молчания.