Россия допускает возможность переноса ракетных комплексов С-400 с территории Турции в третью дружественную страну, однако пока подобных запросов не поступало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Есть такие возможности, исключительно с нашего согласия, когда страна, куда могут быть направлены эти системы С-400 будет ответственной и будет находиться в дружественных отношениях с Российской Федерацией, чтобы мы твердо знали, что никуда из этой страны эти системы не попадут», — сказал министр.

«Это тем более важно нам знать, потому что огромное количество случаев, когда европейцы по всему миру шастают, извините за выражение, и закупают у стран Африки, Азии, Латинской Америки, в арабском мире вооружения, которые гарантируют, что они дальше никуда не пойдут. И все равно передают их украинскому режиму. Мы готовы будем С-400 передать такой стране, когда будет обращение, которое будет гарантированно не допускать такого рода нарушений», — добавил Лавров.