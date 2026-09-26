Дональд Трамп считает, что США не придется применять военную силу в отношении Кубы.

«Мы заключим сделку с Кубой. Я не думаю, что нам придется применять вооруженные силы. Куба пребывает в упадке, мы хотим ей помочь», — заявил Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о том, планируют ли США проводить военную операцию на острове.

«Мы хотим открыть Кубу для наших людей. У нас есть замечательные американцы кубинского происхождения, которые очень хотят вернуться», — добавил он.