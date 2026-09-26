Взрыв в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошел в результате атаки террориста-смертника на полицейский блокпост. Число погибших увеличилось до 12, пишет газета Dawn со ссылкой на полицию.

Ранее агентство Reuters сообщило о гибели 11 человек при взрыве на северо-западе Пакистана.

По последним данным, свыше 35 человек получили ранения. Как установили правоохранители, злоумышленник направил тракторный прицеп, начиненный взрывчаткой, на блокпост «Аман-Мела». Взрыв привел к обрущению значительной части здания и соседних построек. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Издание отмечает, что в провинции Хайбер-Пахтунхва в последние месяцы фиксируется рост террористической активности. В частности, 18 сентября при атаке боевиков на полицейский участок в городе Кохат погибли 23 человека. В августе в регионе было зафиксировано 54 нападения террористов.