Парижская продакшн-компания CAPA разрабатывает документальный фильм «Шон Коннери: нерассказанная история» (Sean Connery: The Untold Story) о жизни легендарного шотландского актера. Режиссером выступит французская журналистка и телеведущая Стефани Ренувен, внучка Коннери и его второй жены, франко-марокканской художницы Мишлен Рокбрюн.

Фильм обещает показать закулисную жизнь звезды бондианы и продолжает мини-сериал 2022 года «Madame Sean Connery», посвященный второй жене Шона и снятый преимущественно для французской аудитории. Дата выхода и дополнительные творческие детали фильма пока не объявлены.

Шон Коннери — шотландский актер и продюсер, ставший известным благодаря роли Джеймса Бонда. Помимо бондианы Коннери также снимался в таких картинах, как «Имя розы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Неприкасаемые», за роль в которой он был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус».