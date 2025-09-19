Мартин Скорсезе экранизирует готический роман What Happens at Night («Что происходит ночью») писателя Питера Кэмерона.

Роман повествует о супружеской паре из США, которая отправляется в небольшой заснеженный европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Они останавливаются в огромном, почти пустом отеле, где сталкиваются с загадочной группой постояльцев — певицей, развратным бизнесменом и целителем. В странном отеле муж и жена начинают все меньше понимать, кто они такие и какую жизнь построили вместе, передает forbes.ru со ссылкой на deadline.com.

По данным Deadline, главные роли в экранизации романа исполнят Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Премьера фильма запланирована на январь 2026 года. Apple Original Films ведет переговоры о финансировании и производстве ленты с компанией Studiocanal, которой принадлежат права на сценарий.

Сценарий к фильму написал комик и драматург Патрик Марбер после того, как Studiocanal приобрела права на адаптацию романа «Что происходит ночью» весной 2023 года. Как пишет Deadline, тогда предполагалось, что Скорсезе выступит только продюсером экранизации. Apple ранее работала со Скорсезе над фильмом «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо в главной роли. Компания ранее заключила сделку с режиссером о возможности первой ознакомляться и получать возможность сотрудничества по новым проектам.