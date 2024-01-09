В Азербайджане по подозрению в совершении шпионажа арестован гражданин Франции.

Как передает АПА, об этом заявила AFP посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

«Гражданин Франции Мартин Райан, подозреваемый в совершении шпионских действий, был арестован 4 декабря 2023 года», — сказала посол Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам дипломата, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Посол Азербайджана отметила, что посольство Франции в Баку было незамедлительно проинформировано об аресте этого человека.

Отец Мартина Райана Ричард сообщил AFP, что близкие уже общались с ним: «Мы говорили с ним четыре раза, по две минуты каждую беседу. Мой сын сообщил, что с ним хорошо обращаются и он поддерживает связь со своим адвокатом».

Напомним, Азербайджан объявил двух французских дипломатов «персонами нон грата», Франция в ответ предприняла аналогичный шаг в отношении двух азербайджанских дипломатов.