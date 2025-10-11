Внучка президента США Кай Мэдисон Трамп выложила в Instagram видео, на котором она играет в гольф со своим дедом. В ролике звучит трек казахского рэпера Скриптонита»Не расслабляйся», передает NUR.KZ.

Таким образом внучка главы Белого дома анонсировала полное видео с президентом, которое выйдет на ее канале на YouTube.

«Один на один с моим дедушкой Дональдом Трампом», — подписала она ролик.

На опубликованных кадрах она играет в гольф вместе с президентом США, который является ее дедушкой.

Внучка и президент по очереди делают несколько ударов, а когда девушка закатывает мяч в лунку, дают друг другу «пять», стукаясь кулаками. При этом президент США комментирует происходящее и поздравляет Каю, когда ей удалось закатить мяч на лунку.

После Трамп увозит Кай на гольф-каре.