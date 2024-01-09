Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в девятый раз стал дедушкой, сообщает «Анадолу».

В Стамбуле у дочери главы государства Сюмейи Байрактар родился второй ребенок. Эрдоган посетил семью дочери в больнице, где его проинформировали о состоянии ребенка и матери.

Здесь же глава государства прошептал имя на ухо ребенка. Стало известно, что девятого внука президент назвал Асымом Оздемиром. Главу турецкого государства в ходе визита в больницу сопровождала супруга Эмине Эрдоган.

Отметим, что у дочери президента Эсры Албайрак четверо детей, у сына Билала Эрдогана – трое детей.