Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Европейской комиссии в Шотландии состоится после обеда в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке визита.

Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском городе Торнбери, в котором расположено поле для гольфа американского президента.

«Встреча состоится завтра после обеда в Торнбери», – сказал собеседник «ЕвроПравды».

Он добавил, что другие подробности встречи пока отсутствуют.

Как известно, между США и Евросоюзом продолжаются сложные переговоры о дальнейших условиях торговли. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что именно это будет центральной темой ее встречи с президентом Трампом.