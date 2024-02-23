Урсула фон дер Ляйен из Германии будет баллотироваться на второй срок в качестве главы Европейской Комиссии (правительства Европейского Союза), что может сделать ее самым значительным политиком, представляющим 450 миллионов граждан блока за последнее поколение. Об этом сообщает АР.

После пяти лет руководства блоком, в который входит 27 стран, во время многочисленных кризисов, включая пандемию COVID-19 и первые два года войны России в Украине, 65-летняя женщина была выдвинута своей партией «Христианско-демократический союз Германии», и ей понадобится еще одно подтверждение, когда европейская зонтичная группа партии соберется в начале следующего месяца в Бухаресте.

Она сказала, что если в 2019 году она согласилась стать главой Еврокомиссии по интуитивной прихоти, когда ее попросили лидеры ЕС, сейчас это очень осознанный выбор.

“Сегодня, пять лет спустя, я принимаю очень осознанное и взвешенное решение. Я хочу баллотироваться на второй срок”, — заявила она в Берлине после заседания правления ХДС.

У нее также есть хорошие шансы продлить свое правление в Еврокомиссии, поскольку ожидается, что Европейская народная партия, в которой доминируют христианские демократы, останется крупнейшей в Европарламенте после выборов 6-9 июня.

Она с самого начала демонстрировала свои прогрессивные убеждения, проталкивая «Зеленое соглашение», направленное на то, чтобы сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году. Это вывело блок на передний край глобальной борьбы с изменением климата и привело к кардинальным изменениям в политике ЕС.

Однако в связи с недавним сдвигом политических настроений в Европе вправо фон дер Ляйен признала эти изменения. “Мир совершенно другой по сравнению с тем, что было пять лет назад”, — сказала она в своей речи по случаю принятия номинации.

Она стала одной из самых ярых защитниц Израиля с тех пор, как война разразилась нападением ХАМАС на Израиль 7 октября — даже несмотря на то, что международное возмущение израильским наступлением росло. Ее репутация среди «зеленых» также сильно пострадала, поскольку она встала на сторону фермеров в ходе непрекращающихся в течение последних недель протестов фермеров по всему блоку.

В свой следующий срок она хочет назначить комиссара по обороне впервые после того, как агрессивная позиция России и более слабые трансатлантические связи дали понять, что оборонных возможностей странам ЕС в основном катастрофически не хватает.

Она сказала, что комиссару по обороне придется позаботиться о том, чтобы «было сделано больше инвестиций и мы могли добиться большей оперативной совместимости наших вооруженных сил при производстве систем вооружений».

Фон дер Ляйен была непоколебимым союзником Украины, и она стойко защищала президента Владимира Зеленского, когда его страна столкнулась с двумя годами российской агрессии. Помимо продвижения санкций против России, она в равной степени работала над оказанием финансовой помощи Киеву и боролась за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В целом, это превратило врача и мать семерых детей в самого выдающегося президента Еврокомиссии со времен француза Жака Делора в 1990-х годах.

Но даже если ЕНП (Европейская народная партия) победит на выборах как крупнейшая партия, это не дает ей автоматического права продлить свой пост. Лидеры 27 государств-членов должны утвердить ее, и это является частью комплекса решений о высоких должностях в ЕС, от главы внешнеполитического ведомства блока до председателя парламента. Почти половина из 27 национальных лидеров ЕС являются членами ЕНП.

После длительных переговоров по поводу таких должностей пять лет назад фон дер Ляйен сама неожиданно заявила о желании занять эту должность.

Учитывая продолжающуюся войну в Украине и возможное избрание Дональда Трампа президентом США в ноябре, лидеры ЕС вряд ли будут склонны слишком много экспериментировать с руководством Еврокомиссией.

Последним препятствием будет одобрение парламентом ЕС, и с учетом роста правых, который, как ожидается, проявится на июньских выборах, это может оказаться серьезным препятствием.

Интересно, насколько подходящей фигурой во главе правительства Европы можно считать фон дер Ляйен для постсоветских стран, для Азербайджана? Кажется, это один из немногих прагматичных лидеров ЕС, кто последовательно выступает за продолжение близкого сотрудничества и партнерства с Азербайджаном и никогда не была замечена в политических нападках на нашу страну.

Своим мнением по этому поводу согласились поделиться с # известные эксперты.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Я думаю, что кандидатура Урсулы фон дер Ляйен для Азербайджана позитивна. У азербайджанского президента сложились рабочие отношения с председателем Еврокомиссии в лице фон дер Ляйен, и я думаю, что ее прагматический подход выражается в понимании значения Азербайджана и диверсификации энергетического рынка Евросоюза, того, что Азербайджан является самым крупным рынком на Южном Кавказе, и в понимании наших финансовых авуаров, нашего значения для развития так называемого Срединного транспортного коридора, который будет соединять Европу с Китаем. Ведь объем товарооборота между ЕС и КНР составляет почти 1 триллион долларов.

Я думаю, всё это будет способствовать тому, что Еврокомиссия станет выстраивать свои взаимоотношения с Азербайджаном на прагматической основе. Так что, я думаю, утверждение фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии — это хорошая новость, в том числе и для Азербайджана.

Латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист, в прошлом сотрудник американского Национального демократического института международных отношений (НДИ) Алекс Григорьевс:

— В вашем вопросе уже есть все ответы. В обозримом будущем самой главной задачей Европы — и в узком смысле как Евросоюза, и в широком, включая Украину, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан, не говоря уже о России, — будет обуздание имперских амбиций России. Урсула фон дер Ляйен идеально соответствует этой задаче. Ее кандидатура рассматривалась и на должность генерального секретаря НАТО и была горячо поддержана госсекретарем США Энтони Блинкеном, что уже очень хороший показатель. И наоборот, ее кандидатура была резко отрицательно воспринята канцлером ФРГ Олафом Шольцем из-за ее «слишком критического отношения к России». Значит, она была хорошим кандидатом. Шольц со своими задачами явно не справляется именно из-за слишком мягкого отношения к России. Не забудем, что руководителем его партии и канцлером Германии долгое время был одиозный Герхардт Шредер, многие годы за большие деньги открыто служивший России.