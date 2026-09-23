22 сентября Владимир Зеленский встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Источник агентства Bloomberg, знакомый с ходом переговоров, назвал встречу напряженной.

Представители ЕС потребовали от Украины прогресса в борьбе с теневой экономикой страны, увеличения налоговых поступлений и приведения законодательства к европейскому до выделения дополнительной финансовой помощи. Киев, в свою очередь, выразил обеспокоенность из-за нехватки средств ПВО.

Спустя годы после начала украинского конфликта между Киевом и его ключевыми сторонниками начинают нарастать разногласия, отмечает Bloomberg. Украина разочарована нежеланием некоторых европейских стран поставлять перехватчики, тогда как партнеры Киева раздражены растущими требованиями о финансовой помощи.