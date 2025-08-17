Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена принять участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа. Об этом она написала в X, при этом дав понять, что Зеленский перед встречей с Трампом лично прилетит в Брюссель 17 августа во второй половине дня.

«По просьбе Зеленского я присоединюсь к его встрече с президентом США и европейскими лидерами в понедельник», — написала фон дер Ляйен.

«Сегодня я буду приветствовать в Брюсселе Владимира Зеленского, с которым мы вместе примем участие в телеконференции «коалиции желающих», — сообщила глава ЕК.