Армения делает ставку на медицинский туризм как на направление, способное одновременно расширить туристический рынок и увеличить экспорт услуг. 22 сентября в Ереване открылся международный форум по медицинскому туризму, проходящий 21–23 сентября с участием представителей медицинского и туристического секторов, международных организаций, инвесторов и экспертов. Среди ключевых участников — генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Шейха Аль-Нувайс. Организаторы рассматривают конференцию как площадку для обсуждения международных стандартов, цифровых решений и взаимодействия между медициной и туризмом.

Сам факт проведения такого мероприятия показывает, что Ереван пытается вывести медицинский туризм за рамки отдельных инициатив частных клиник и превратить его в самостоятельное направление экономической политики. Министр экономики Геворг Папоян заявил, что Армения располагает квалифицированными специалистами, современным оборудованием и необходимой инфраструктурой. Однако главный вопрос заключается в том, сможет ли страна превратить эти предпосылки в устойчивый международный рынок.

Задача вписывается в более широкую стратегию развития туризма. В январе 2026 года правительство утвердило стратегическую программу на 2026–2030 годы, предусматривающую рост числа туристических посещений до 3 млн в год и туристических расходов до $3,8 млрд. Это около $1,27 тыс. на одно посещение в среднем. Поэтому для Еревана важен не только рост количества приезжающих, но и увеличение экономической отдачи от каждого посетителя. Медицинский турист потенциально представляет особый интерес: помимо лечения он тратит средства на проживание, транспорт, питание и услуги сопровождающих.

При этом общий туристический поток пока не демонстрирует устойчивого роста. За январь–август 2026 года Армения приняла около 1,467 млн туристических посещений — на 2,5% меньше, чем годом ранее. Россия обеспечила около 40% потока, Грузия — 14%, Иран — 8%. Таким образом, медицинский туризм развивается в условиях конкуренции не только за пациентов, но и за те же региональные рынки.

У Армении уже есть определённая база. Среди потенциально востребованных у иностранных пациентов направлений — стоматология, репродуктивная медицина, пластическая хирургия и санаторно-курортное лечение. Дополнительный потенциал создаёт сочетание медицинских услуг с wellness и восстановлением на курортах Джермука и Арзни.

Но наличие квалифицированных врачей и относительно доступных цен ещё не формирует конкурентный международный продукт. Пациент сравнивает стоимость, квалификацию специалиста, репутацию клиники, стандарты качества, транспортную доступность, страховое покрытие и возможность наблюдения после лечения. Поэтому ключевой вопрос для Армении — не просто развивать медицинский туризм, а определить, какие именно услуги страна способна предлагать иностранным пациентам на конкурентоспособном уровне.

Конкуренция здесь уже весьма плотная. Турция располагает масштабной инфраструктурой медицинского туризма, Индия сочетает относительно низкую стоимость с большим рынком сложного лечения, страны Персидского залива инвестируют в премиальные медицинские центры. Но для Армении особенно важна конкуренция непосредственно в регионе — с Грузией, Азербайджаном и Ираном. Грузия обладает значительно более крупным туристическим рынком: в 2025 году страна приняла 5,52 млн международных туристических посещений, а доходы от международных поездок составили $4,69 млрд. Это означает наличие развитой гостиничной, транспортной и туристической инфраструктуры, которую можно использовать и для медицинского туризма. Кроме того, Грузия и Армения частично работают с одними и теми же рынками: грузинские граждане обеспечили 14% туристических посещений Армении за первые восемь месяцев 2026 года.

Азербайджан уже располагает заметным потоком иностранных получателей медицинских услуг. По данным TƏBIB, в 2023 году медицинские услуги в стране получили 59 011 иностранцев, в 2024-м — 57 077, а за январь–сентябрь 2025 года — 42 451. Среди основных групп назывались граждане России, Грузии, Турции, Ирана и Узбекистана. Эти данные охватывают всех иностранных получателей медицинских услуг и не равнозначны числу медицинских туристов, однако они показывают наличие сформировавшегося международного спроса.

Азербайджан одновременно развивает институциональную инфраструктуру этого направления. В 2025 году в Баку прошла международная конференция по wellness- и медицинскому туризму с участием около 250 представителей отрасли и зарубежных экспертов. Таким образом, медицинский туризм становится частью региональной туристической конкуренции, а не только отдельным направлением работы частных клиник.

Но особенно интересен в этом контексте Иран. Для Армении он одновременно является потенциальным рынком пациентов и страной, куда сами армянские граждане могут выезжать за медицинской помощью. Исследования медицинского туризма в Тебризе непосредственно фиксируют армянских пациентов среди иностранных медицинских туристов. При этом точной открытой статистики о том, сколько граждан Армении ежегодно приезжает в Иран именно на лечение, нет. Это не позволяет оценить масштаб потока в абсолютных цифрах, но сам факт его существования важен для понимания региональной конкуренции.

Иран располагает значительно более зрелой системой медицинского туризма. В 2019 году, согласно данным Министерства здравоохранения Ирана, больницы страны приняли 129 916 иностранных медицинских туристов. Значительная часть международного спроса приходится на соседние государства, а приграничные провинции играют заметную роль благодаря возможности наземного сообщения. Тебриз в этом отношении особенно важен для Армении: географическая близость снижает транспортные издержки и делает иранские клиники доступным вариантом для пациентов из региона.

Получается парадоксальная ситуация. Армения хочет перейти от роли страны, отправляющей пациентов за рубеж, к роли страны, которая сама привлекает иностранных пациентов. Но для этого ей придётся конкурировать не только за иностранного клиента, но и за собственного пациента. Если гражданин Армении выбирает лечение в Иране, Грузии, Турции или другой стране, это означает, что местная медицинская система в конкретном случае не предлагает ему сочетание цены, качества, специализации, доверия и доступности, которое он считает достаточным.

Именно поэтому развитие медицинского туризма нельзя рассматривать исключительно как маркетинговую задачу. Реклама способна привести пациента в страну один раз, но удержать его могут только качество лечения, репутация врача, прозрачность стоимости и понятная ответственность клиники. Иными словами, экспорт медицинских услуг начинается не с продвижения страны за рубежом, а с способности местной системы удерживать собственный спрос.

Эта проблема особенно важна для выбора специализации. Армении не обязательно пытаться конкурировать с Ираном, Турцией или Индией по всему спектру медицины. Гораздо реалистичнее определить несколько направлений, в которых местные клиники способны сформировать узнаваемый международный продукт. Это могут быть стоматология, репродуктивная медицина, отдельные виды хирургии, пластическая медицина, реабилитация или сочетание медицинских процедур с wellness-услугами. Но выбор таких ниш должен основываться не только на наличии специалистов, а на доказуемых результатах, инфраструктуре и способности обслуживать иностранного пациента по международным стандартам.

Именно доверие становится одним из главных элементов медицинского продукта. Международная аккредитация, прозрачные цены, подтверждённая квалификация врачей, понятные правила ответственности и сотрудничество со страховыми компаниями могут иметь не меньшее значение, чем стоимость процедуры. Для сложного лечения пациент покупает прежде всего предсказуемость результата и безопасность.

В этом контексте важным элементом стратегии должна стать цифровая платформа MEDam, призванная упростить иностранному пациенту поиск информации о специалистах и медицинских услугах. Но её эффективность будет зависеть от того, превратится ли она в полноценную систему сопровождения пациента или останется электронным каталогом. Иностранному клиенту нужны сведения не только о врачах, но и об аккредитации клиник, стоимости процедур, сроках лечения, стандартах безопасности и возможностях последующего наблюдения.

Ещё одна проблема — отсутствие полноценной статистики. Для оценки рынка необходимо отделять тех, кто специально приехал ради лечения, от иностранцев, уже живущих в Армении и пользующихся местной медициной. Нужны данные о количестве медицинских туристов, их странах происхождения, структуре процедур, среднем чеке, продолжительности пребывания и повторных обращениях. Но не менее важно учитывать и обратный поток — граждан Армении, выезжающих на лечение за рубеж. Только сопоставление двух потоков позволит понять, действительно ли страна становится нетто-поставщиком медицинских услуг иностранцам или пока остаётся частью более широкого регионального рынка медицинских поездок.

Не менее важна транспортная доступность. Близость к России, Ирану и Грузии даёт Армении естественное преимущество, но при выходе на более удалённые рынки стоимость авиаперелёта может нивелировать разницу в цене медицинской услуги. Поэтому развитие медицинского туризма напрямую связано с авиасообщением, визовой политикой и международным продвижением страны.

В конечном счёте армянская стратегия будет проверяться не количеством конференций и заявлений, а конкретными показателями: сколько иностранных пациентов приезжает именно ради лечения, какие услуги они выбирают, сколько средств оставляют в стране, какова доля повторных обращений и насколько меняется поток граждан Армении, выезжающих за медицинской помощью за рубеж.

У Армении есть определённые предпосылки — медицинская база, региональная доступность, туристическая инфраструктура и возможность конкурировать по стоимости отдельных процедур. Но теперь ей предстоит конкурировать не на пустом рынке. Рядом уже существуют крупные туристические и медицинские центры, а часть потенциальных клиентов — в том числе собственные граждане Армении — уже имеет опыт выбора зарубежных клиник.

Поэтому главный вопрос заключается не в том, сможет ли Армения объявить себя направлением медицинского туризма. Формально сделать это можно уже сегодня. Гораздо сложнее доказать пациенту, что ради лечения ему стоит ехать именно в Армению. И ответ на этот вопрос будет зависеть не от числа международных конференций, а от того, сможет ли страна создать несколько медицинских продуктов, которым будут доверять как иностранные пациенты, так и собственные граждане.

Автор

Заур Нурмамедов