В Ереване проходит заседание Стратегического диалога Армения-США. Выступивший на нем заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен приветствовал шаги правительства Армении по борьбе с коррупцией, по демократическому развитию и верховенству закона.

«Мы также поддерживаем усилия по установлению прочного мира и работаем над расширением экономических возможностей — от Центральной Азии до Средиземноморья. Если между Арменией и Азербайджаном будет прочный мир, эти возможности будут шире», — отметил О`Брайен.

«Сегодня наши страны подпишут соглашение об обмене информацией в таможенной сфере, это откроет новые возможности для торговли и облегчит для бизнеса торговлю в ближайшие годы. Это часть обещаний, о которых мы говорили в Брюсселе», — сказал заместитель госсекретаря США.

“Мы продолжим работу в сфере реформирования правосудия. Мы также продолжим работу по вопросам обороны и безопасности. В прошлом году состоялись наши первые совместные военные учения, мы ждем большего. Мы рассчитываем работать в сферах кибербезопасности, границ, энергетики, продовольственной безопасности. Мы готовы поддержать Армению. Наш план — заменить этот Стратегический диалог комиссией по стратегическому партнёрству, что позволит добиться большей глубины сотрудничества”, — подчеркнул он.

Днем ранее в ходе встречи О’Брайена с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, последний сказал, что “Армения привержена процессу нормализации отношений с Азербайджаном и демаркации государственной границы на основе взаимного признания территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации. Есть реальная возможность, исторический момент для доработки проекта мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для долгосрочного мира в регионе”.

Мирзоян также добавил, что Армения очень заинтересована в разблокировании всех региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, полного уважения юрисдикции, равенства и взаимности.

Интересная история, о чем же она свидетельствует? Похоже, Вашингтон настроен на серьезное углубление взаимоотношений с Арменией во всех сферах. О’Брайен говорит об этом недвусмысленно. В чем же тут цель? Видимо, Вашингтон поставил перед собой задачу вытеснения любого присутствия России на Южном Кавказе? Насколько выполнима такая задача, если учесть, что у Москвы все еще немало ресурсов внутри Армении, и есть поддержка тамошней оппозиции?

Своими соображениями на сей счет поделились с # иностранные эксперты.

Американский политолог Эндрю Корыбко отмечает, что США продолжают подрывать влияние России в Армении в рамках своего плана по сближению этой страны с Западом, и их недавно заключенное стратегическое партнерство является последним примером этого. «Политическое влияние Москвы там снизилось после премьерства Пашиняна, но она по-прежнему сохраняет весомое экономическое влияние, и Вашингтону будет очень сложно заменить роль российских компаний в энергетическом секторе. Двусторонняя торговля также имеет большое значение и остается важной для экономической стабильности Армении.

Если США успешно принудят Армению сократить торговлю с Россией, то это отрицательно скажется на некоторых слоях ее населения, что потенциально приведет к новым протестам в будущем. Тем не менее, если США продолжат кооптировать армянскую политическую и силовую элиту, то последняя получит молчаливое одобрение Америки на применение силовых средств для разгона разрушительных протестов. Однако это последнее событие происходит на фоне продолжающихся протестов, что добавляет всему новое измерение», — рассказал эксперт.

По его словам, некоторые наблюдатели подозревают, что за этими демонстрациями стоит Россия, чтобы наказать Пашиняна за его прозападные шаги, в то время как другие подозревают, что за ними стоит Запад и хочет наказать его за продвижение переговоров о границе с Азербайджаном. «Неясно, какая интерпретация ближе к объективной реальности, поскольку существуют аргументы в пользу каждой из них. Реакция протестующих на недавно заключенное стратегическое партнерство их страны с США поможет лучше понять, кто из этих двоих может стоять за ними.

Если они ответят отрицательно, то это будет означать, что они находятся под большим влиянием России, даже если они все еще в значительной степени автономны. Однако если они ответят положительно, то это будет означать, что США играют по обе стороны армянской политической игры, чтобы гарантировать, что их влияние будет расти несмотря ни на что. В целом, последняя международная и политическая динамика Армении противоречит российским интересам, и все труднее представить, что Москва когда-либо восстановит свое прежнее влияние там», — полагает Корыбко.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН (Москва) Станислав Притчин считает, что, судя по всему, Пашинян идет ва-банк, и последняя новость о том, что рано или поздно Армения выйдет из ОДКБ – как раз подтверждение вектора в этом направлении. «В принципе, это не новость. Мы видели последние несколько месяцев, что градус отхода от России растет. Но при этом Пашиняна даже не смущает, что каких-то серьезных ресурсов и возможностей поддержки со стороны Евросоюза и США нет. Встреча с ними 5 апреля в Брюсселе фактически ни во что не вылилась с точки зрения обещаний и реального наполнения того, что Запад может дать Армении. Но в политическом плане это Пашиняна не смущает, при этом задачу ему облегчает пока достаточно спокойная реакция РФ. Нет каких-то серьезных шагов по санкциям, нет симметричных шагов в ответ на сворачивание сотрудничества с Россией. То есть, у Москвы пока такая взвешенная позиция. Но это не значит, что она будет такая все время. Поэтому разговоры о выходе из ОДКБ и максимальное углубление сотрудничества с США выглядят весьма конъюнктурно», — говорит историк.

Если смотреть в долгосрочной перспективе, США в регион не переедут, констатирует он. «И самый яркий пример здесь — Грузия, которая была первой республикой, где произошла цветная революция, страна, которая больше всех стремилась стать членом НАТО и ЕС, но теперь мы видим, что там уже совершенно обратная ситуация. Поэтому мы имеем дело с внешним контекстом. То, что Армения сейчас получает от США — это мизер, это не гарантии, это ничего. Но для Пашиняна в принципе достаточно того, что его воспринимают как равного игрока, уважаемого, с которым можно разговаривать – этим его, собственно, и подкупают. Для самой Армении это ноль. Фактически ничего Армении это не приносит. И здесь конечно же нужно смотреть на то, как будет разворачиваться ситуация внутри. Потому что с одной стороны, Пашинян чувствует себя достаточно уверенно, но с каждым его просчетом и с каждым его резким шагом количество людей, которые не приемлют его внешнюю и внутреннюю политику, растет. И рано или поздно критическая масса наберется. То есть, мы видим, что в принципе решение по границе уже стало триггером. Выход из ОДКБ и последующее за ним возможное сокращение экономического сотрудничества с Россией приведет к коллапсу экономики. Это будет очень серьезное добавление ко всему прочему, и тут у Пашиняна всё не настолько благополучно в перспективе. Потому что год от года уровень его поддержки снижается, несмотря на все его попытки противостоять этому. Поэтому здесь нужно смотреть на перспективу», — считает Притчин.

По его словам, мирный договор может быть подписан и сейчас. «Но мы же понимаем, что это только рамки, это не решение всех вопросов, которые накопились. Это не решение вопроса по границе. Это просто признание друг друга в границах на момент 1991 года, но как она будет проходить по земле? Этого никто не знает. Нужно тысячу километров по горам делимитировать совместно. Учитывая сложности, которые сейчас присутствуют в отношениях между двумя странами, это будет непросто. Поэтому, опять же, подписание мирного договора возможно, но я всегда придерживался мнения, что мирный договор – это рамки. Азербайджан здесь выигрывает в любом случае, а Армения будет пытаться как-то встраиваться в региональный контекст», — заключил политолог.