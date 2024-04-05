„Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные“.

Эти слова величайшего политического деятеля ХХ века, единственного из западных лидеров, кто принял вызов Адольфа Гитлера и не сдал Англию на его милость, сегодня, на третьем году военной агрессии России против Украины и реального риска перерастания ее в континентальную, можно с уверенностью применить как к действиям политического руководства США, так и Европы, в большей степени – Франции.

Начнем с последней. Президент этой страны Эммануэль Макрон, даже по его собственному признанию, говоривший с Путиным чаще любого другого президента, видимо, исчерпав все свои дипломатические приемы, вышел на то самое решение, о котором упоминал Черчилль.

Увещевания, убеждения и просьбы агрессор пропустил мимо ушей.

С большой тревогой наблюдающая за украинской линией фронта и опасающаяся возвращение войны на порог Европы Франция вспомнила закон XVIII века, сделавший военную службу во Франции обязательной, и задумалась — а не пора ли вернуть старые способы призыва или обязательную военную службу. Во Франции никто в возрасте до 45 лет насильно не надевал армейскую форму и не брал в руки оружие, включая самого Эммануэля Макрона.

Опасения за свою собственную страну заставили страны Европы пересмотреть военную доктрину, чтобы быть способными сражаться в более опасном мире. Дания уже распространила призыв на женщин и увеличила его продолжительность, Норвегия последовала ее примеру. Новый член НАТО Швеция вернула призыв в армию, Великобритания обсуждает вопрос о создании «гражданской армии» вместо более непопулярной схемы призыва, Германия, перед которой стоит огромная задача отказаться от десятилетий пацифизма, рассматривает возможность возвращения к воинской повинности после отказа от нее в 2011 году.

Считающие себя брошенными Америкой, раздираемой внутренними противоречиями в преддверии судьбоносных для всего мира президентских выборов, на произвол судьбы европейские страны хаотично ищут выход в критический для Украины, оказавшейся без достаточной военной помощи, и для Европы, период.

В то время, как Россия имеет преимущество в боеприпасах на линии фронта 6 к 1, американский Конгресс вот уже полгода как не может утвердить законопроект о предоставлении военной помощи Украине на 61,4 млрд долларов из-за блокирования голосования трампистами в Палате представителей.

Как пишет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен для The Wall Street Journal, дисбаланс в поставках оружия — это серьезный промах союзников Украины на Западе. Северная Корея за один месяц поставила России столько же артиллерийских боеприпасов, сколько Европейский союз смог поставить Украине за год. Россия производит три миллиона снарядов в год, в то время как США и Европа вместе взятые способны произвести для Киева только 1,2 миллиона. Несмотря на огромную экономическую мощь демократического мира, «нас опережает арсенал автократии в России, Иране и Северной Корее», утверждает он.

Выход из этой ситуации Расмуссен видит в использовании опыта Второй мировой войны, когда в ее преддверии западные демократии, как и сейчас, оказались опасно неподготовленными к угрозам, которые представляли собой быстро вооружающиеся автократии Германии и Японии. В результате нацистские войска ворвались в Нидерланды, Бельгию и Францию.

И тогда президент США Франклин Д. Рузвельт принял судьбоносное решение о переводе экономики на военные рельсы. За помощью он обратился к Уильяму С. Кнудсену — генеральному директору General Motors, поручив ему диверсификацию промышленного производства Америки, за символическую оплату его трудов в сумме 1 доллар в год. Кнудсен составил списки необходимого оружия и боеприпасов и отправился в путешествие по стране, чтобы встретиться с лидерами промышленности, посетить заводы и подписать контракты. За пять месяцев Кнудсен подписал 920 контрактов с 500 компаниями. Естественно, и тогда не обошлось без споров, конфронтации с политиками и профсоюзами. Но, благодаря своим лидерским и организаторским качествам, он смог решить задачу и переломить ситуацию против Германии и Японии.

«Если мы смогли сделать это однажды, мы сможем сделать это снова», — считает Расмуссен и предлагает перед лицом новой угрозы со стороны милитаризованной автократии повторить достижение Кнудсена, преодолеть бесконечные дискуссии, бюрократию и длительные сроки исполнения и поставить экономику на военные рельсы. Он говорит о необходимости нового образа мышления, соответствующего новым вызовам и военному времени. «Нам нужны политики, которые осмелятся сказать правду, в том числе и о том, что инвестиции в оборону и военное оборудование — важнейший элемент защиты свободы и мира».

И действительно, сегодня западному миру, вызванному диктатурами на смертельный бой, нужны лидеры типа Рузвельта, Черчилля, Рейгана, Тетчер, Кнудсена, готовые взять на себя ответственность за судьбу мира. И это, похоже, не Байден и не рвущийся в Белый дом Трамп, судя по тому, как он блокируют военную помощь Украине, фактически разделяя с Путиным вину за уничтожение украинцев и Украины.

Кровь каждого украинца, каждого ребенка и украинского защитника за эти полгода и на руках Трампа, и спикера Майка Джонсона и трампистов в Конгрессе, уходящих на каникулы по любому поводу, пока гибнут люди в Украине. Вот и снова обещанное на 9 апреля голосование по законопроекту спикер Джонсон переносит на период после очередных каникул – до 22 апреля.

А пока отсутствует военная помощь, Украине приходится изобретать другие способы для ослабления и сдерживания противника – наносить удары своими летательными аппаратами по российским нефтеперерабатывающим заводам, обеспечивающим фронт горючим и деньгами, по военным аэродромам, уничтожая российские истребители, бросающие бомбы на украинские города и села, и по другим стратегическим инфраструктурным объектам в глубине России, даже если США и не одобряют их. Но хотелось бы, чтобы американские политики оправдали характеристику, данную им великим Черчиллем, и, наконец, нашли то самое наиболее верное решение. Иначе в лидерах свободного мира окажется кто-то другой…