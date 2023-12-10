Однажды Германия, вероятно, будет вынуждена вести оборонительную войну против России.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, сообщает Tagesschau. По его словам, перевооружение России и поведение Владимира Путина вызывает обеспокоенность.

По его словам, возврата к временам, предшествовавшим широкомасштабному вторжению РФ в Украину, уже не будет. Генинспектор подчеркнул, что немцам придется свыкнуться с мыслью, «что однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну».

Отвечая на вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после завершения войны в Украине, Бройер сказал, что другого выбора нет.

«Да. Точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя», — сказал генинспектор.

Впрочем, Бройер признал, что Бундесвер на протяжении многих лет был ориентирован на урегулирование международных кризисов и пока является недостаточно оснащенным для «национальной и союзнической обороны». В то же время он подчеркнул, что существуют «структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными». (unian.net)