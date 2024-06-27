Накануне ряд отечественных СМИ распространил новость, которая, вряд ли, порадовала владельцев автомобилей. Да и те, у кого нет «железного коня», также особо не ликовали, так как «эффект бабочки», тем более в азербайджанских реалиях, никто не отменял. Но давайте обо всем по порядку.

Речь идет о возможном подорожании цен на бензин AИ-92 и дизельное топливо. Как передает Vesti.az со ссылкой на свой источник, хотя повышение цен будет небольшим, но правительство считает его необходимым.

По словам источника, с одной стороны, бензин марки AИ-92 и дизель создают серьезные экологические проблемы, а с другой стороны, тормозят переход Азербайджана на электродвигатели, получившие широкое распространение в мире.

По задумке, данное решение должно побудить граждан отказаться от автомобилей с дизельным двигателем и AИ-92 в пользу электромобилей.

Как видим, цели, как всегда, самые благородные. Вообще, все благие намерения правительства, денно и нощно думающего о народе, почему-то неизменно связаны с повышением цен. Заранее оговоримся, что информация не была официально подтверждена, но и не опровергнута. Во всяком случае, пока.

Но, как говорится, нет дыма без огня. Что-то мне подсказывает, что рано или поздно (даже если на первых порах официальные лица заверят, что повышения цен не будет) данная информация подтвердится. Учитывая страсть Тарифного совета, в котором представлены члены министерств экономического и социального профиля, к разного рода ночным сюрпризам, то не исключено, что «подарок» мы получим в одну из воскресных ночей.

И это не шестое чувство, не экстрасенсорные способности в седьмом поколении, а многолетний опыт проживания в Азербайджане. Если какой-либо представитель правительства выходит на публику и убежденно заявляет, что данный вопрос (в данном случае вопрос повышения цен) не является предметом обсуждения, то это правда. Вопрос не является предметом обсуждения, решение уже принято. И знаете, почему мы в этом уверены? Да потому, что каждый раз в опровержении еле заметно, вскользь звучит фраза: «во всяком случае, в настоящее время».

Но задумка, действительно, стоящая. Экологическую проблему нужно решать незамедлительно: здесь и сейчас. Но наши граждане не понимают, насколько загрязненная окружающая среда вредит их здоровью, и упорно продолжают ездить на автомобилях, никак не решаясь пересесть на электромобили.

А правительство на что? Вот именно: на то, чтобы думать о нас (не путать с местоимением «за нас»), беречь наше здоровье, да и вообще трудится аки пчела во имя светлого будущего простого народа.

Но боюсь в погоне за заботой о нас как бы члены правительства не увлеклись. К примеру, решив, что чрезмерное употребление мяса негативно отражается на здоровье среднестатистического азербайджанца с такой же среднестатистической зарплатой, взвинтят цены на сей белковый продукт. Мол, пора становиться вегетарианцем. Опять же для собственного блага.

Или запретить продажу всех видов мучных изделий, чрезмерное употребление которых ведет к ожирению. Да и масло можно отнести к числу «неблагонадежных» продуктов: избыток холестерина ведет к нарушению функции сердца. Хотя нет, тотальный запрет – это недемократично.

Лучше, конечно, повысить цену. Понимаю, что для правительства этот шаг каждый раз дается с большим трудом. Скрепя сердце поднимают цену, но в душе понимают, что совершают нечто благородное, и даже героическое.

Есть такой анекдот про Моллу Насреддина и слона. Весь текст пересказывать не стану, передам суть.

Тамерлан каждый год распределял своих боевых слонов по разным селениям, чтобы их там кормили и смотрели за ними. Слоны уничтожали и вытаптывали все посевы. Однажды прислали слона и в то селение, где жил Молла Насреддин. В конце концов, измученные сельчане направили Насреддина к правителю, чтобы тот договорился и избавил их от слона. Разговор длился недолго, и вскоре молла вернулся в деревню с «радостной» вестью: «Завтра в нашу деревню пришлют и слониху, чтобы слон не скучал». Вам не кажется, что Молла Насреддин мог бы занять свое достойное место в нашем правительстве?

Но вернемся к экологической проблеме, волнующей наш Кабинет министров, и которая решается не иначе, как через повышение цен на бензин. Повторюсь, забота об окружающей среде – штука нужна. Но почему нужно было ставить телегу впереди лошади?

В настоящее время в республике насчитывается около 4 тыс. электромобилей и 33 зарядные станции, которые преимущественно расположены в Баку. Согласно мировой практике, на каждые 10 электрических автомобилей должна приходиться одна станция. Это означает, что в стране число зарядных станций должно превышать 400. Если учесть, что к концу года парк электромобилей может вырасти до 8 тыс. единиц, то нужно 800 станций.

То есть, сперва нужно добиться увеличения этих зарядных станций, а уж потом повышать цену на бензин. А то получается, что цена повысилась, не каждый может осилить дополнительный груз к семейному бюджету, продает машину, покупает электромобиль, а станции-то нет.

Вот что написал по этому поводу один из пользователей соцсети:

«Знаете, чем обернется рост цен на дизельное топливо? Еще большей инфляцией, ростом цен на продукты питания, сельхозпродукцию, логистику. Все.

Хотят они перейти на электромобили. Прекрасно! А сколько у нас в стране электрозаправочных станций? Не считали? Есть ли они, допустим в Агджабеди? Или в Евлахе? В других городах? Я, например, не встречал даже в Мярдакане.

Словом. Все как всегда, есть хотелки, есть указы, решения, но нет понимания реального положения дел. Связь с реальностью оторвана».

Как вы понимаете, трудно не согласиться с этой мыслью. И пока граждане будут пересаживаться на электромобили, цены будут расти по всем направлениям.

Окружающая среда еще не очищена, а «слониха» уже на подходе…