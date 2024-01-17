Азербайджан в последнем глобальном рейтинге военной мощи сильнейших армий мира расположился на 59-м месте. Всесторонний анализ, проведенный аналитическим ресурсом Global Firepower, дал оценку 145 странам, определив Соединенные Штаты, Россию и Китай как ведущие силы в мировой военной мощи.

В глобальном рейтинге огневой мощи, который отражает 60 критериев, охватывающих ресурсы, финансы, военную мощь, авиацию, логистику и многое другое, используется индекс PowerIndex. Более низкий балл по этому индексу указывает на более сильную армию, при этом оптимальный рейтинг установлен на уровне «0» баллов.

Находясь на переднем крае самых грозных армий мира, Соединенные Штаты, Россия и Китай продолжают удерживать лидирующие позиции. В список Топ-25 также входят влиятельные военные державы, такие как Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан, Италия, Франция, Бразилия, Индонезия, Иран, Египет, Австралия, Израиль, Украина, Германия, Испания, Польша, Вьетнам, Саудовская Аравия, Тайвань и Таиланд.

Вооруженные силы Турции, признанные вторыми по силе в НАТО, продемонстрировали похвальный рост, поднявшись на три ступени с 11-й позиции в рейтинге предыдущего года. Это подчеркивает растущую военную мощь страны на международной арене.

Украина, несмотря на геополитические вызовы, обеспечила себе достойное внимания место в первой двадцатке, заняв 18-ю позицию. Заметными соседями в этом глобальном рейтинге являются Израиль на 17-м месте и Германия на 19-м месте, демонстрируя разнообразный геополитический ландшафт в списке.

Грузия, поднявшаяся на одно место — до 84-го, и Армения, сохранившая свою отдаленную 102-ю позицию, демонстрируют различные траектории развития региональных военных держав. PowerIndex предоставляет ценную информацию о сравнительных преимуществах и слабостях вооруженных сил по всему миру, предлагая всестороннее представление о меняющемся глобальном военном ландшафте.

Азербайджан, как известно, уже десятилетиями не жалеет денег на военный бюджет, и пока не видно, чтобы этот подход имел тенденцию к изменению. 59-е место среди 145 армий – насколько это существенно, и насколько необходимо нашей стране? Нужно ли и дальше продолжать усиливать вооруженные силы, или уже достаточно и того что есть?

На эти вопросы # согласился ответить известный военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны Азербайджана Азад Исазаде:

— Вообще, рейтинги – понятие условное. Невозможно сравнивать друг с другом армии совершенно разных стран. Тем более что почти половина армий государств, перечисленных в списке, не имеет боевого опыта. Плюс, сравнивать армии с ядерным потенциалом и без оного, наверное, тоже некорректно.

Если брать по обычным вооружениям, по обычным типам боевых действий, то мы сами видим, что входящая в первую тройку российская армия и занимающая 18-е место армия Украины ни в чем друг другу не уступают, а по некоторым параметрам украинские ВС даже наносят чувствительный урон более сильным и мощным российским войскам. Поэтому рейтинг сам довольно условный. Безусловно, в рейтинге учитываются и военно-морские силы. То есть, не имеющая практически ВМС Украина фактически нейтрализовала знаменитый российский Черноморский флот, и тот уже не может ничего делать в Черном и Азовском морях. Поэтому сравнения условны.

Наше 59-е место и 102-е место Армении тоже вряд ли можно считать результатом объективной оценки. По итогам боевых действий, да, азербайджанская армия практически полностью разгромила армянскую в 2020 году и довольно успешно провела операцию в 2023 году. Но это тоже не показатель. Мы освобождали свою территорию, мотивация в армии была выше, преимущество в технике было сильным, и главное – разница в подготовке личного состава. А вот оценить последнее можно только в результате боевых действий. Возьмем для сравнения армию КНР – одну из самых сильных, хорошо вооруженных, и т.д. Но у нее практически нулевой опыт ведения боевых действий. И насколько она сможет проявить себя в реальной войне, тоже большой вопрос.

В целом же оценки подобных индексов довольно условны, потому что для их вынесения применяются некие усредненные параметры.

Что нужно Азербайджану? Конечно, нужно принять во внимание вынесенную оценку готовности армии и постараться понять, по каким параметрам мы уступаем и поэтому не поднимаемся, положим, на 50-е место. Наверное, над этим тоже надо работать, однако я не вижу сегодня необходимости в каких-то резких и коренных изменениях. Плановое развитие ВС Азербайджана идет. Естественно, надо следить за мировыми трендами. Да, война 2020 года впервые, наверное, показала, насколько эффективны беспилотные аппараты, а идущая сейчас война в Украине практически поставила под вопрос два вида вооружений. Сегодня Украина и Россия воюют в основном артиллерией, а широкое применение беспилотников фактически заменило малую и среднюю артиллерию. Вполне возможно, развитие технологий приведет к снижению роли таких столпов армий ХХ века как артиллерия и бронетанковые войска. Может быть, нет.

Авиация показывает пока что довольно слабые результаты – из-за усиления систем ПВО и радиолокационного раннего обнаружения. Так что, в этом направлении, наверное, будут развиваться все армии, и за этими тенденциями в военной науке нам тоже нужно следить и вовремя вносить свои изменения и обновления.

Но решающим фактором при одинаковом уровне вооружения остается морально-психологическая подготовка армии и мотивация к ведению боевых действий.