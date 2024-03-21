Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на обвинения оппозиции в том, что правительство намерено передать села Тавушской области. Как сообщает Арменпресс, Пашинян коснулся этой темы в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Арпине Давоян.

Премьер-министр отметил, что представители оппозиции заявляют, что правительство Армении собирается передать 4 села Тавушской области. По его словам, в таких случаях необходимо призвать или потребовать от тех, кто говорит подобные вещи, сказать, о каких селах Тавушской области они говорят.

«Мы говорим, что правительство Республики Армения готово начать делимитацию между Арменией и Азербайджаном в следующем направлении. Со стороны Армении территория, с которой нужно начать, это не село, а о границе перед селом. Не следует путать: мы готовы к полной делимитации границ перед этими селами.

Со стороны Армении — Баганис, со стороны Азербайджана — Баганис Айрум. Это не одни и те же села, еще со времен Советского Союза в Азербайджане существовало село Баганис Айрум, а в Армении — село Баганис.

Далее, со стороны Армении — село Воскепар и граница перед Воскепаром, что примерно соответствует части азербайджанского поселения Ашагы-Аскипара.

Далее, со стороны Армении — село Киранц, и находящиеся напротив него азербайджанское село Хейримли, это не одни и те же села. Село Беркабер на армянской стороне и часть границы перед ним, которая будет совпадать с селом Кызыл Гаджилы с азербайджанской стороны. При этом, село Кызыл-Гаджилы сегодня, вчера и 20 лет назад находился под властью Азербайджана», — сказал Пашинян.

Показывая контуры границ на макете карты Армении, премьер-министр подчеркнул, что село Баганис находится на этой карте, село Баганис Айрум находится снаружи и всегда было снаружи. Во время СССР село Баганис Айрум не было на этой карте, а село Баганис всегда было, есть и останется на этой карте.

«Село Воскепар есть на этой карте и всегда останется на этой карте, Ашагы-Аскипара всегда была за пределами этой карты и находится за ее пределами по сей день. Село Киранц есть на этой карте и всегда будет в ней, село Хейримли находится за пределами этой карты и было всегда. Село Беркабер есть на этой карте и всегда останется на этой карте. Село Кызыл-Гаджилы всегда находилось за пределами этой карты и находится за ее пределами до сих пор.

Село Ашагы-Аскипара, который нас так беспокоит, — это азербайджанское село напротив Воскепара, сегодня он также находится под контролем Азербайджана, он всегда находился под контролем Азербайджана, во времена Советского Союза он был частью Азербайджанской ССР. О селе Воскепар не идет и речи. Другое дело, что, как уже было сказано, есть проблемы, связанные с безопасностью Воскепара, в связи с делимитацией границы», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что жители Воскепара не оспаривают показанную им карту, не говорят, что это неправильная карта.

«Наша позиция такова: должны быть проведены делимитация и демаркация границы Республики Армения и Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и это было согласовано. Что наше — то наше, что не наше — не наше. Нужно руководствоваться этой логикой. И это важнейший фактор обеспечения безопасности Армении», — сказал премьер-министр.