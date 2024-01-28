Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

«Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», — сказал Пашинян.

«Еще раз констатирую, что Республика Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной территории, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Республики Армения. Как я уже сказал, мы готовы дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других.

Мы готовы пойти по этому пути и, кроме того, предложили Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности. Например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР — под контролем Армении.

Мы предложили Азербайджану также осуществить демилитаризацию границы».

Пашинян также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее. (armenpress.am)