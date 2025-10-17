Саудовская Аравия и США планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве в ноябре, в котором стороны будут рассматривать любое нападение на арабскую страну как угрозу «миру и безопасности». Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, сделка может быть заключена во время визита в США наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в следующем месяце. Ожидается, что договор будет «крепким» и включит в себя расширение военного и разведывательного сотрудничества.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете, что «ведутся переговоры о подписании какого-то документа во время визита наследного принца», но пока «детали не определены».