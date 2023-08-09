США и Саудовская Аравия достигли договоренностей об основах будущего соглашения о нормализации отношений королевства и Израиля, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

«США и Саудовская Аравия согласились по поводу общих контуров соглашения, по которому Саудовская Аравия признает Израиль — в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и помощь в развитии гражданской ядерной программы, заявили американские официальные лица», — пишет газета.

«Как сказали представители властей, в обмен на существенные уступки США Саудовской Аравии администрация американского президента Джо Байдена пытается получить заверения королевства, что оно дистанцируется — в экономической и военной сфере — от Китая», — отмечает издание.