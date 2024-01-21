Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«Это единственный выгодный для нас путь, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. — Так что ответ да, потому что нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса».

Саудовский министр отметил, что решение палестинского вопроса является залогом стабильности и процветания для всего ближневосточного региона, в том числе и для Израиля. «Для того, чтобы регион увидел настоящий мир и стабильность, настоящую интеграцию, которая приносит экономические и социальные выгоды для всех нас, в том числе и для Израиля, необходим надежный, необратимый процесс создания государства Палестина», — подчеркнул он.