Канцлер Германии Фридрих Мерц провел минувшей ночью телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, обсуждались в том числе контакты американцев с российской стороной. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

«Канцлер провел минувшей ночью телефонный разговор с американским президентом», — сказал он. «Правительство ФРГ проинформировано о переговорах американской администрации», — сообщил Корнелиус, отметив, что «канцлер вовлечен в соображения американского президента».

При этом он не уточнил, прошел ли разговор Мерца и Трампа до или после встречи американского лидера со спецпредставителем президента России по инвестиционно- экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Корнелиус утверждал, что германская сторона участвует в процессе согласования позиций по Украине, в том числе в формате «евротройки» (Германия, Франция и Великобритания).