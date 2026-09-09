Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп должны были провести телефонный разговор 9 сентября, однако переговоры неожиданно перенесли. Новой даты пока не определили, а официальной причины такого решения Берлин не называет, пишет Bild.

В то же время пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус дал понять, что речь идет не просто о проблемах с графиками.

Одной из возможных причин Bild считает, что на решение Мерца отменить разговор повлияло публичное поздравление Дональда Трампа ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН) с победой на региональных выборах.

В соцсети Truth Social Трамп назвал успех АдН «большой ночью», заявив, что немцы устали от «ужасающих иммиграционных правил».

Свое сообщение он завершил лозунгом «MGGA!!!» («Сделаем Германию великой снова»).

Стало ли это причиной переноса разговора, Корнелиус комментировать не стал. Вместо этого он напомнил о позиции Мерца: канцлер считает «неприемлемыми» вмешательства или комментарии иностранных политиков относительно внутриполитической ситуации в Германии, особенно во время выборов.

На Мерца также давят социал-демократы. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Дирк Визе призвал правительство четко отреагировать на слова Трампа. «Здесь нужно говорить откровенно. Такое вмешательство недопустимо. Я думаю, мы не можем с этим мириться», — заявил он.

Изначально же разговор Мерца и Трампа должен был быть посвящен 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. По словам Корнелиуса, канцлер хочет подчеркнуть, что США и дальше могут рассчитывать на полную солидарность Германии и Европы.