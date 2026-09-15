Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $7,27 или 6,06 % — до $127,29.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $129,28.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $7,13 или 6,22 % — до $121,71 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.